Создатели бара «Ровесник» открывают караоке-клуб «Nomer»
ИИ-робот Геннадий помогает отбирать будущих петербургских чиновников
Даже 15 минут на природе заметно улучшают ментальное состояние горожан
Рэйф Файнс в роли хормейстера в трейлере фильма «Хоровое пение»
Землетрясение передвинуло Камчатку почти на 2 метра
СМИ: впервые за пять лет женщины в России находят работу быстрее мужчин
На Wildberries появился кешбэк — «ягодки»
В России под угрозой исчезновения 129 малых городов
Губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal
Погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин
В Японии отзывают из продажи 16 000 игрушечных пистолетов, которые могут стрелять боевыми патронами
«Яндекс» экранизирует биографию Александра Овечкина
В Петербурге не пускают в метро пассажиров с разряженными гаджетами
Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Маргарет Куолли: «„Субстанция“ — встреча со своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений»
Politico: США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году
«Танцы минус» и Cream Soda, пинг-понг и бадминтон, суши и денер: гид по питерскому Пикнику
В «Artificial» снимется звезда «Королев крика» Билли Лурд
«Ночь кино» пройдет с 23 на 24 августа
Домашняя еда позволяет худеть в два раза быстрее, чем готовые блюда
На Байкале спасли лису, которая застряла на необитаемом острове
Число интуристов в России сократилось на 10%
Художники создадут в Южно-Сахалинске более 30 муралов и арт-объектов
Эмма Маки и Вуди Харрельсон в дебютном трейлере «Эллы МакКей» ― нового фильма Джеймса Л.Брукса
Disney хотел использовать ИИ в «Моане» и «Троне», но отказался
«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять
Сцену ссоры Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков
Климат в Москве все больше похож на субтропический

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров

Фото: Юрий Демянчук/ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров, сообщили в институте вулканологии ДВО РАН.

«Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера. Высота пепловой колонны около 8 км над уровнем моря», — добавили исследователи.

В МЧС по Камчатскому краю прогнозируют усиление извержения: «Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров».

3 августа на Камчатке началось первое с 1463 года извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла достиг высоты 6 километров над уровнем моря.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Берегов полуострова достигло цунами высотой до 3–4 метров, но крупных разрушений оно не принесло. О жертвах на Камчатке не сообщалось.

Вскоре после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка. В регионе сейчас активны и другие вулканы ― Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбальный.

Расскажите друзьям