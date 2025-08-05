Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Берегов полуострова достигло цунами высотой до 3–4 метров, но крупных разрушений оно не принесло. О жертвах на Камчатке не сообщалось.