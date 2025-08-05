Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров, сообщили в институте вулканологии ДВО РАН.
«Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 м над кромкой кратера. Высота пепловой колонны около 8 км над уровнем моря», — добавили исследователи.
В МЧС по Камчатскому краю прогнозируют усиление извержения: «Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров».
3 августа на Камчатке началось первое с 1463 года извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла достиг высоты 6 километров над уровнем моря.
Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Берегов полуострова достигло цунами высотой до 3–4 метров, но крупных разрушений оно не принесло. О жертвах на Камчатке не сообщалось.
Вскоре после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка. В регионе сейчас активны и другие вулканы ― Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбальный.