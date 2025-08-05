Создатели бара «Ровесник» открывают караоке-клуб «Nomer»

9 августа команда «Ровесника», «Дорожки», «Скрпки» и других заведений откроет караоке-пространство с баром-дистиллерией и атмосферой бутикового отеля.
Место получило название Nomer. В нем будет пять приватных комнат, общее лобби и бар. Над интерьером работала архитектор и художница Майя Рожновская.
Планировка помещения напомнила структуру отеля и стала основой концепции: приватные комнаты превратились в «номера», общий зал — в лобби, а в фойе объединились бар и стойка ресепшн.
Эстетика вдохновлена нуарным кино. По эскизам художника Саши Посоха были разработаны кастомные светильники и панно, подчеркивающие индивидуальный характер Nomer. В основе бара-лаборатории Романа Захарченко лежит дистилляция. В коллекции 12 дистиллятов, каждый под своим номером: от № 1 (грейпфрут, чёрный перец, соль) до № 12 (физалис, петрушка, зелёное яблоко).
На их основе также создаются полноразмерные коктейли. Небольшое меню кухни от бренд‑шефа Александра Нечаева состоит из закусок и сандо на хлебе хоккайдо собственного производства с маринованным яйцом, тунцом конфи, окороком или ментайко.