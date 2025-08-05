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СМИ: впервые за пять лет женщины в России находят работу быстрее мужчин

Фото: Dai KE/Unsplash

В 2025 году женщины в России впервые за пять лет начали находить работу быстрее мужчин. В последний раз подобная тенденция наблюдалась во время пандемии, сообщают «Известия».

В среднем процесс поиска у женщин занимает пять месяцев и три дня. Мужчины ходят по собеседованиями на четыре дня больше — пять месяцев и одну неделю. Еще год назад все было наоборот: тогда женщины находили работу за шесть месяцев, а мужчины — за пять.

В 2020 году массовый переход на удаленную работу и увеличение спроса на врачей временно сгладили гендерные различия на рынке труда. По мнению экспертов, раньше работодатели делали выбор в пользу мужчин, опасаясь, что женщины могут уйти в декрет. Сейчас из‑за нехватки специалистов компании все чаще отказываются от этих стереотипов. Кроме того, соискательницы чаще соглашаются на более низкую зарплату ради удобного графика и возможности совмещать работу с семьей.

Женщины преимущественно заняты в сферах с невысоким уровнем заработка — таких как социальная защита, культура, образование, медицина, торговля и гостиничный бизнес, где характерны высокая текучесть кадров и дефицит специалистов. Кроме того, развиваются отрасли, в которых особенно ценится женский труд, например, их охотнее берут на работу в сферах легкой промышленности и туризма.

Рекрутеры также отмечают, что женщины легче устраиваются на работу в сфере маркетинга, косметологии, дизайна, культуры, искусства и даже IT. При этом существенный разрыв в оплате труда сохраняется. По последним данным, в 2023 году мужчины получали в среднем на 27% больше женщин. Спустя два года этот разрыв мог еще больше увеличиться из‑за растущего дефицита кадров в отраслях, где в основном работают мужчины, например, в оборонной промышленности.

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