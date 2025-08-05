СМИ: впервые за пять лет женщины в России находят работу быстрее мужчин

Рекрутеры также отмечают, что женщины легче устраиваются на работу в сфере маркетинга, косметологии, дизайна, культуры, искусства и даже IT. При этом существенный разрыв в оплате труда сохраняется. По последним данным, в 2023 году мужчины получали в среднем на 27% больше женщин. Спустя два года этот разрыв мог еще больше увеличиться из‑за растущего дефицита кадров в отраслях, где в основном работают мужчины, например, в оборонной промышленности.