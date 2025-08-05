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На Wildberries появился кешбэк — «ягодки»

Фото: vk.com/wildberries_shop

Маркетплейс Wildberries запустил кешбэк— «ягодки», сообщает ТАСС. Нововведение работает в тестовом режиме, но уже доступно большинству пользователей.

За приобретение товаров на Wildberries пользователи начнут получать внутреннюю валюту маркетплейса. «Ягодки» начисляются покупателю за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «кешбэк». Максимальный доступный кешбэк — 25%, продавцы товаров самостоятельно определяют его размер.

«Ягодки» поступают на бонусный счет пользователя через две недели после получения заказа — это нужно, чтобы убедиться, что товар не вернут. Кешбэк будет храниться год с даты зачисления. Тратить «ягодки» можно будет по курсу 1 балл = 1 рубль с оплатой до 99% заказа. Кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями платформы.

«По мере развития проекта на платформе можно будет найти все больше товаров с кешбэком. В будущем пользователи смогут получать „ягодки“ не только за покупки, но и, например, активности в Wibes и другие действия», — отметили представители Wildberries.

В 2025 году россияне накупили Лабубу на Wilberries на 1,5 млрд рублей. В июне популярность игрушек от Pop Mart установила новый рекорд: оборот увеличился на 1190%.

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