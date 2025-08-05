«Ягодки» поступают на бонусный счет пользователя через две недели после получения заказа — это нужно, чтобы убедиться, что товар не вернут. Кешбэк будет храниться год с даты зачисления. Тратить «ягодки» можно будет по курсу 1 балл = 1 рубль с оплатой до 99% заказа. Кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями платформы.