В России под угрозой исчезновения 129 малых городов

В России под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов с населением до 50 тыс. человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС по заказу правительства России.
За десять лет общая численность населения этих городов сократилась на 314 тыс. человек, до 3,4 млн. Среди причин ― демографический спад, снижение числа рабочих мест и предприятий малого и среднего бизнеса.
Наибольшее сокращение населения ― у северных угольных, металлургических и лесопромышленных городов. Среди них Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).
В зоне риска оказался и ряд городов, расположенных «на периферии депрессивных регионов», в частности, Порхов в Псковской области, Заволжье в Нижегородской области и Ногинск в Кировской области.
Процесс «сжатия» малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений: в северных регионах он идет быстрее, в Черноземье — медленнее, пояснил завлабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов.
Согласно переписи 2020 года, в России насчитывается 801 малый город с населением до 50 тыс. В общей сложности в них проживают около 16 млн человек ― 11% от населения страны.