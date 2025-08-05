Халле Берри снимется в триллере «Красная карта». Его действие развернется в Африке

Американская актриса Халле Берри, известная по фильмам «Гаттака» и «Женщина-кошка», снимется в триллере «Красная карта» («Red Card»). Об этом сообщил Deadline.
Действие картины развернется в разных локациях в Африке — от холмистых лугов кенийского заповедника Масаи-Мара до марроканского портового города Касабланка. Партнером Берри по проекту станет Джимон Хонсу («Гладиатор», «Кровавый алмаз»).
Сюжет ленты будет основан на реальной истории Авы Рузвельт, Роберта Мензиса и Майкла Дж. Хершмана. Сценарий напишут Джордж Калло («Плохие парни», «Успеть до полуночи») и Ник Валлелонга («Зеленая книга»).
Режиссером выступит Джоэл Соуза, известный по вестерну «Случайный выстрел» («Rust»), на съемках которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. «Красная карта» будет первым проектом кинематографиста после «Rust».
Хонсу сыграет Макса Элми, рейнджера, борющегося с браконьерами в Кении. Он объединит усилия со спецагентом Дейном Харрисом и командой под руководством супервайзера ФБР Аманды Брукнер. В роли последней предстанет Берри.
По сюжету, сын Макса, талантливый футболист, станет жертвой фиктивного спортивного агентства и исчезнет в преступном мире Северной Африки. Тогда Максу придется искать его, а Дейну — решить, как далеко он готов зайти в помощи.