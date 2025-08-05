Губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal

В пресс-службе Signal «Афише Daily» сообщили, что официального запрета на проведение фестиваля нет. «После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области», ― заявила команда феста.