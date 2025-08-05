Губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил изданию «Подъем», что фестиваль Signal отменен. Он должен был пройти в парке «Никола-Ленивец» 14–18 августа.
«Не будет. С учетом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным», — сказал он.
4 августа стало известно, что власти Калужской области отказались согласовывать фестиваль Signal в арт-парке «Никола-Ленивец». По словам главы администрации Дзержинского района Егора Виркова, проведение феста может угрожать жизни и здоровью участников, учитывая «риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов».
В пресс-службе Signal «Афише Daily» сообщили, что официального запрета на проведение фестиваля нет. «После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области», ― заявила команда феста.
Девятый Signal должен был пройти в «Никола-Ленивце» с 14 по 18 августа. В программе заявлено более 300 артистов, которые должны были выступить на 9 сценах. Организаторы ожидали, что на фестиваль приедут 20 тыс. участников.