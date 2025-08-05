В возрасте 47 лет погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе телеканала.
«Александр погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — рассказала ТАСС супруга журналиста Анастасия.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти Гришина. В ведомстве отметили, что она не была криминальной.
Гришин попал на российское телевидение в 2002 году, устроившись на работу на телеканал «7ТВ» . С 2004 по 2015 год трудился на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ».
Журналист вел репортажи с зимних и летних олимпиад, работал на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию на протяжении десятка с лишним лет. С 2018 года он трудился на Первом канале и комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.