Погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин

Гришин попал на российское телевидение в 2002 году, устроившись на работу на телеканал «7ТВ» . С 2004 по 2015 год трудился на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ».