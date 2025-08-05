«Яндекс» экранизирует биографию Александра Овечкина

«„Плюс Студия“ приобрела права на создание оригинального проекта для „Кинопоиска“, основанного на биографии спортсмена. Это право может быть реализовано как в формате фильма, так и в формате сериала», — отметили в «Кинопоиске». Онлайн-кинотеатр также получил возможность показать документальный сериал о спортсмене, который уже снимается в США.