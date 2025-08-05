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«Яндекс» экранизирует биографию Александра Овечкина

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Продюсерский центр «Яндекса» — кинокомпания «Плюс Студия» — приобрела права на экранизацию биографии хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Овечкин подписал соглашение с «Яндексом», по которому он будет представлять проекты и сервисы компании. Частью сделки также стали кинопроекты о хоккеисте, которые «Кинопоиск» сможет показать на территории РФ и Беларуси.

«„Плюс Студия“ приобрела права на создание оригинального проекта для „Кинопоиска“, основанного на биографии спортсмена. Это право может быть реализовано как в формате фильма, так и в формате сериала», — отметили в «Кинопоиске». Онлайн-кинотеатр также получил возможность показать документальный сериал о спортсмене, который уже снимается в США.

Александр Овечкин начал карьеру в московском «Динамо» в 16 лет в 2001 году. В 2005 году он дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого играет до сих пор. В сезоне 2024–2025 Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновил достижение, которое считалось недосягаемым с 1999 года.

После установления рекорда «Вашингтон Кэпиталз» устроил церемонию чествования Овечкина для фанатов. Среди прочих подарков хоккеист получил на ней живых козлят. Выбор животных объясняется игрой слов: в английском языке слово «козел» и аббревиатура Greatest of All Time («величайший всех времен». — Прим. ред.) пишутся одинаково. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина.

В мае супруга хоккеиста Анастасия Шубская рассказала, что через год у Овечкина завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». После этого он с семьей вернется в Россию и будет жить в Москве.

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