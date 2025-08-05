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В Японии отзывают из продажи 16 тыс. игрушечных пистолетов, которые могут стрелять боевыми патронами

Фото: npa.go.jp

Национальное полицейское агентство Японии сообщило, что около 16 тыс. игрушечных пистолетов, которые продаются в стране, могут стрелять боевыми патронами. Теперь их изымают из продажи.

Мини-револьвер Real Gimmick попал на японский рынок от китайского поставщика. Игрушка предназначен для детей 12 лет и старше. Внутри нее есть пластиковые пули.

Агенство обнаружило, что пистолет также потенциально можно использовать для стрельбы боевыми патронами. Чиновники опубликовали список из 16 других пистолетов китайского производства, которые потенциально могут стрелять настоящими пулями, благодаря использованию достаточно твердых пластиковых и металлических материалов.

В Аргентине недавно запретили и изъяли из продажи зубную пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint. Не менее 19 человек пожаловались на пасту из‑за раздражения и воспаления во рту, появления волдырей, язв, жжения, отеков и боли.

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