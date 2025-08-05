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В Петербурге не пускают в метро пассажиров с разряженными гаджетами

Фото: Петербургское метро/VK

В Петербурге ужесточили правила безопасности в метрополитене ― теперь в подземку не пускают пассажиров, у которых при досмотре оказались разряженными телефоны, ноутбуки или другие гаджеты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Несколько петербуржцев рассказали изданию, что при досмотре их попросили включить технику для проверки работоспособности. Но вот подключаться к розетке оказалось категорически запрещено, даже если гаджет разрядился или не работает автономно в принципе.

В пресс-службе метрополитена объяснили это усилением мер безопасности. Там сослались на приказ Минтранса, который требует демонстрации работоспособности электронных устройств. Такое требование включено в нормативный акт, поскольку с использованием гаджетов можно нанести ущерб пассажирам и инфраструктуре, заявили в подземке.

Проверка работоспособности устройств ― «вынужденный ответ современным реалиям и возможным угрозам», он «направлен исключительно на защиту наших пассажиров», отметили в пресс-службе.

При этом предоставлять розетки гражданам в метро не могут из‑за «плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий». К тому же сетевое напряжение в пунктах досмотра дается без стабилизации и может вывести из строя гаджеты, пояснили в метро.

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