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Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

В возрасте 67 лет ушел из жизни режиссер и худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. О новости сообщил ТАСС театральный критик Григорий Заславский. В последние годы у Юхананова были проблемы с сердцем.

Юхананов окончил мастерскую Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе в 1986 году. В 1985 году он создал «Театр-Театр» — первую независимую театральную группу в СССР, ставшую платформой для экспериментов в области перформанса и хэппенинга. В 1980-е он был ключевой фигурой «параллельного кино», создающегося независимо от государства. За свою жизнь Юхананов поставил более 100 спектаклей, представленных в России и за рубежом.

Юхананов — основатель движения новой процессуальности, отличающегося особым отношением ко времени. Начало проекта всегда дано, но конец неизвестен. Спектакль — автономное от режиссера произведение, способное развиваться по своим законам. Первой новопроцессуальной постановкой Юхананова стал «Сад» по пьесе Чехова. В спектакле каждый участник творил собственный миф. Новопроцессуальный метод Юхананов также воплотил в видеоромане «Сумасшедший принц».

В 2013 году Юхананов возглавил МДТ имени К. С. С. Станиславского — и превратил его в Электротеатр Станиславский. На протяжении первых двух лет театр был закрыт для зрителей, а внутри производилась реконструкция. Первым спектаклем самого Юхананова на сцене Электротеатра стала трилогия «Синяя птица». В период работы Юхананова театр стал эпицентром современного искусства: он выступал пространством для перформансов, выставок и междисциплинарных проектов. В 2017 году Юхананов создал внутри театра собственное издательство.

В настоящий момент издательством «Soyapress» готовится к выпуску книга Юхананова «Театр целиком» — сборник избранных работ режиссера, охватывающий более 40 лет творчества.

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