Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Юхананов окончил мастерскую Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе в 1986 году. В 1985 году он создал «Театр-Театр» — первую независимую театральную группу в СССР, ставшую платформой для экспериментов в области перформанса и хэппенинга. В 1980-е он был ключевой фигурой «параллельного кино», создающегося независимо от государства. За свою жизнь Юхананов поставил более 100 спектаклей, представленных в России и за рубежом.