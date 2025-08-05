Девушка отметила, что еще учится чувствовать себя в своем теле и не подстраиваться под общественные стандарты. То же самое касается и убеждений — Куолли хотела бы иметь более сформированную позицию на многие вопросы, ощущение земли под ногами. Актриса поделилась: «Как женщина, я часто задумываюсь: „Какая часть меня — настоящая я?“ Примерно 98% — это то, что на тебя навешивает мир, чужие ожидания и груз».