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Маргарет Куолли: «„Субстанция“ — встреча со своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений»

Фото: «Вольга»

Во время участия в «Субстанции» Маргарет Куоли столкнулась с травмами, которые свойственны нескольким поколениям. Об этом актриса рассказала в юбилейном номере Cosmopolitan — издание отмечает 60 лет с момента, как редактор Хелен Герли Браун перевернула концепцию журнала и сделала честные разговоры о любви и сексе его центральной темой.

Куолли раскрыла: «С „Субстанцией“ я попала в эпицентр бури. Это была встреча со всем своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений». Актрисе было непросто играть идеализированную юную гиперфеминную героиню. «Никто же не воспринимает себя так», — сказала Куолли.

Девушка отметила, что еще учится чувствовать себя в своем теле и не подстраиваться под общественные стандарты. То же самое касается и убеждений — Куолли хотела бы иметь более сформированную позицию на многие вопросы, ощущение земли под ногами. Актриса поделилась: «Как женщина, я часто задумываюсь: „Какая часть меня — настоящая я?“ Примерно 98% — это то, что на тебя навешивает мир, чужие ожидания и груз».

О схожем говорит Деми Мур, партнерка Куолли по «Субстанции». Так актриса отзывалась о фильме Корали Фаржа: «Он расколол что‑то во мне. Показал, как нас учат разделять себя на две части: ту, кто мы есть, и ту, кем, как нам кажется, мы должны быть, чтобы нас любили».

Для обложки Cosmopolitan в 1982 году снялась мама Маргарет Куолли Энди МакДауэлл. «С детства Cosmopolitan был единственным журналом, который я читала запоем, — рассказала юная актриса. — Я была нескладным подростком и отчаянно хотела походить на этих загорелых блондинок, играющих в хоккей на траве».

В конце июля Sony поделилась трейлером фильма Ричарда Линклейтера «Голубая луна» об американском поэте и авторе песен Лоренце Харте. Ранее фильм был показан на Берлинском кинофестивале. Маргарет Куолли исполнила в картине одну из главных ролей.

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