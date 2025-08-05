Politico: США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году

Министр транспорта США и экс-ведущий Fox News Шон Даффи, недавно назначенный исполняющим обязанности главы НАСА, на этой неделе представит ускоренные планы по строительству ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы агентства.
Согласно новой директиве, НАСА запросит у компаний предложения по созданию 100-киловаттного ядерного реактора с запуском к 2030 году. Он должен обеспечить длительное пребывание астронавтов на Луне. Ранее агентство финансировало исследования 40-киловаттного реактора для Луны и планировало его запуск в начале 2030-х годов.
По словам собеседника издания, первый, кто установит реактор на спутнике Земли, сможет объявить «зону запрета доступа» — в НАСА это считают угрозой из‑за совместного проекта Китая и России.
Даффи также выпустил директиву с требованием ускорить процесс замены Международной космической станции. Оба шага могут продвинуть усилия США по возвращению на Луну и полету на Марс — к этим целям стремится и Китай, отмечает Politico.
Трамп назначил Даффи на пост врио главы НАСА в июле после того, как отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана из‑за связей последнего с Иланом Маском. По данным Politico, новый курс агентства отражает приоритеты Трампа — больше денег на пилотируемые полеты, почти в два раза меньше на научные миссии.
31 июля Даффи провел переговоры с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Это была первая встреча глав американского и российского космических агентств с 2018 года. В частности, стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года.