Politico: США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году

Министр транспорта США и экс-ведущий Fox News Шон Даффи, недавно назначенный исполняющим обязанности главы НАСА, на этой неделе представит ускоренные планы по строительству ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы агентства.