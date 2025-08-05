В «Artificial» снимется звезда «Королев крика» Билли Лурд

Билли Лурд присоединится к актерскому составу фильма «Artificial» Луки Гуаданьино, пишет Deadline.
Лурд получила известность благодаря роли Шанель #3 в сериале «Королевы крика». Актриса также появилась в «Образовании» Оливии Уайлд, «Шоугерл» Джиа Копполы и в шоу «Американская история ужасов» с седьмого по десятый сезон. Лурд — дочка Кэрри Фишер. В «Звездных войнах» девушка играла принцессу Лею во флешбэке картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и лейтенанта Кайдел Ко Конникс.
«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Эндрю Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Юра Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».
Фильм сфокусируется на Суцкевере, которого после нескольких научных прорывов отстраняют от работы. «„Artificial“ — или, как его прозвали в отраслевых новостях, „фильм Amazon про OpenAI“ — это не просто художественная интерпретация пяти бурных дней в 2023 году, когда Альтмана уволили, а затем вновь назначили главой компании, стоящей за ChatGPT. Фильм на самом деле рассказывает историю Ильи Суцкевера — идеалистичного инженера в области машинного обучения, одного из основателей OpenAI», — пишет журналист Мэтт Беллони, прочитавший сценарий фильма.
Ранее в сети появились кадры Юры Борисова и Эндрю Гарфилда на съемках «Artificial». На одной из фотографий Гарфилд держит в руках книгу «Империя ИИ: Мечты и кошмары OpenAI Сэма Альтмана» Карео Хао.