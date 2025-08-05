«Ночь кино» пройдет с 23 на 24 августа

Проведение «Ночи кино» приурочено к Дню российского кино, отмечаемому 27 августа. Праздник был утвержден в 1980 году и назывался «День советского кино» — по дате декрета о национализации кинодела в 1919 году. В 1988 году дату переименовали в «День кино», а в годы перестройки в названии начала фигурировать Россия.