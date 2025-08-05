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«Ночь кино» пройдет с 23 на 24 августа

Фото: Централ Партнершип

Показы «Ночи в кино» начнутся 23 августа и продолжатся в ночь на 24-е, сообщается на сайте программы. Во всех субъектах России пройдут бесплатные кинопоказы.

Площадками «Ночи в кино» станут кинотеатры, дома культуры, библиотеки и парки. Пройдут показы новинок российского кинопроката последних лет — мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли, военной драмы «Группа крови» и семейного фэнтези «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Проведение «Ночи кино» приурочено к Дню российского кино, отмечаемому 27 августа. Праздник был утвержден в 1980 году и назывался «День советского кино» — по дате декрета о национализации кинодела в 1919 году. В 1988 году дату переименовали в «День кино», а в годы перестройки в названии начала фигурировать Россия.

В начале августа в московском кинотеатре «Иллюзион» прошел фестиваль индонезийского кино. В Индонезии, в свою очередь, прошли показы российских фильмов.

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