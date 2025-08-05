«Танцы минус» и Cream Soda, пинг-понг и бадминтон, суши и денер: гид по питерскому Пикнику

Утолять голод гостей Пикника Афиши x Сбер будут почти 60 участников фестивального фуд-корта из лучших локальных заведений Петербурга. Среди главных хайлайтов — гастропространство BackYard Space, гости с Некрасова Technodöner, поп-ап-чайная с самоваром от «Нитки» и «Афиша Рестораны», «Мурманчане» с лучшими примерами арктической кухни, классика испанского стритфуда от Paella Party, брутальные знатоки настоящего брискета из The Heat, авторские напитки от коктейльного бюро «Авангард», итальянская уличная еда с трюфельным акцентом от Truffle Republic, а также популярные кофейни от Skuratov, «Сварщицы Екатерины» и Lebo Coffee до Etlon Coffee, Verle и «Смены». А еще паста от Italiani, лимонады от «Натюрморта», французская кухня от команды Gods и грузинская от «Нино», суши и рамен-бар от Вовы Конюхова и Ikigai, а также бистро с Петроградки Mere.