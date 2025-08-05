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«Танцы минус» и Cream Soda, пинг-понг и бадминтон, суши и денер: гид по питерскому Пикнику

Фото: пресс-служба фестиваля Пикник Афиши x Сбер

Второй год подряд фестиваль Пикник Афиши x Сбер приезжает в Петербург. 9 августа на Елагином острове гостей будет ждать несколько сцен с выступлениями ключевых российских музыкантов, от ATL и «Танцев минус» до «Сироткина», а также известные хедлайнеры и перспективные новички. На фесте будет маркет, фуд-корты, паблик-токи, инсталляции. Подробнее ― в этом гиде.

Музыка на трех сценах

В эклектичный лайнап петербургского Пикника попали легенды питерского рока «Танцы минус», редкие фестивальные гости из мира хип-хопа ATL, Markul и Mnogoznaal, уфимские команды Dopeclvb и «Лауд», танцевальные и летние «Базар» и Cream Soda, одни из главных инди-артистов страны «Сироткин» и «Тима ищет свет», певица Rozalia и любимый певец Рунета Петр Налич.

Как и на фестивале в Москве, одну из сцен отдадут молодым артистам, а шоукейс «Заря» станет местом притяжения для всех, кто хочет быть в курсе трендов в русскоязычной музыке. Ждем здесь рокеров из Москвы Uncle Pecos, хип-хоп-артистов Sensee, J.Rouh, Бизае, Wuna и Sky Rae, романтичного и гитарного Cafard, танцевальную Adette и проект Adiiila — фолк с мистическим минимализмом дримпоп-электроники.

Развлечения

Развлекательная программа будет по традиции насыщенной. Можно будет сделать яркую фестивальную укладку от Chop-Chop, поиграть в бадминтон с комьюнити Badminton BB и в настольный теннис с Easy Ping Pong Club, научиться бить татуировки на мастер-классе от тату-студии «Хорошие Девчата» и помедитировать в Yoga Laboratory. Nesin Travel утроит трэвел-квиз, команда «Ямайка» ― мастер-класс по росписи футболок, а творческая мастерская W покажет, как сделать аромадиффузор. Отдыхать приходите в чилл-зону бренда Eburet.

На питерском Пикнике будут фотозоны, арт-объекты, семейный парк деревянных игр «Вуд Парк», советские игровые автоматы, корнеры брендов и многое другое. Титульный партнер фестиваля Т2 построит на Елагином острове двухэтажную бренд-зону, которая станет мультиформатным хабом с лаунжем, квестами, зарядками, подарками и огромным надувным матрасом. Пропустить ее будет сложно, так как зеленый газон парка окрасится в яркие маджентовые тона Т2.

Фуд-корт

Утолять голод гостей Пикника Афиши x Сбер будут почти 60 участников фестивального фуд-корта из лучших локальных заведений Петербурга. Среди главных хайлайтов — гастропространство BackYard Space, гости с Некрасова Technodöner, поп-ап-чайная с самоваром от «Нитки» и «Афиша Рестораны», «Мурманчане» с лучшими примерами арктической кухни, классика испанского стритфуда от Paella Party, брутальные знатоки настоящего брискета из The Heat, авторские напитки от коктейльного бюро «Авангард», итальянская уличная еда с трюфельным акцентом от Truffle Republic, а также популярные кофейни от Skuratov, «Сварщицы Екатерины» и Lebo Coffee до Etlon Coffee, Verle и «Смены». А еще паста от Italiani, лимонады от «Натюрморта», французская кухня от команды Gods и грузинская от «Нино», суши и рамен-бар от Вовы Конюхова и Ikigai, а также бистро с Петроградки Mere.

Детская зона

На Елагином острове гостей ждет удобная и продуманная инфраструктура для комфортного отдыха не только взрослых, но и детей. Каждый малыш по детскому браслету получит велком-пак с самыми необходимыми и просто приятными вещами от СберKids. Как и в Москве, свою игровую строительную площадку откроет девелоперская компания «Брусника». Участники мастер-классов любых возрастов познакомятся с полным циклом возведения здания: от разработки концепции до ввода в эксплуатацию. Родители смогут оставить детей на площадке под присмотром кураторов и ситтеров или же просто посидеть в комфортной зоне отдыха.

Еще детей будут ждать мастерская по сборке конструктора от Brick Labs, театральные мастер-классы от детской студии «Кактус», творческие эксперименты от проекта «Вопреки да попереки» и детского клуба «У-ЧУ», кулинарные мастер-классы от «Дети на кухне», зона отдыха и арт-инсталляция «Лимонадное солнце» от бренда Lapochka и специально для мам — бьюти-корнер от команды парикмахерской для девушек Girlie. Будут также организованы станция с арендой шумоподавляющих наушников, комната матери и ребенка, уборные для посещения с детьми и специальный фуд-корт с наггетсами, напитками, мороженым и сладкой ватой.

Маркет

Пикник Афиши х Сбер — это не только про послушать классную музыку и полежать на траве, но и про возможность приобрести модные айтемы от ведущих российских брендов. В этом году на маркете — одежда от магазина «Все свои» а также от Krakatau, Naipache, Recycle Object, Volchok, RNDM Crew и других брендов, аксессуары от Sunshine Failure, Friend Function, Something Special, украшения Moon River Jewelry, Karmashek.shop, Secret_Code, парфюмерия Silvercat.me, LovesMore и Flame Moscow. А еще будут книги, аксессуары для дома, еда и чего только не!

ИИ-гид

Сориентироваться на фестивале поможет специальный гид с искусственным интеллектом от «Рамблера». Он подскажет, как пройти к сцене с «Танцами минус» и что выбрать из блюд на фуд-корте. ИИ-помощник знает все активности и места фестиваля. Он без труда составит персональный план посещения и не даст потеряться в программе.

Выполнен ИИ-гид в формате чат-бота. Чтобы воспользоваться им, достаточно отсканировать QR-код на промоматериалах и карте фестиваля.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
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