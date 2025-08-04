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Художники создадут в Южно-Сахалинске более 30 муралов и арт-объектов

ВЗГЛЯДЫ | Сахалин

Паблик-арт программа «Взгляды», посвященная развитию городской среды на Сахалине, объявила список участников на сезон лето — осень 2025 года. По результатам работы художников в Южно-Сахалинске будет создано более 20 муралов и 10 арт-объектов.

Тема «Взглядов» 2025 года — «Система координат». Художникам предлагалось порефлексировать об искусстве как о способе считывать связи в городской среде и понимать их логику.

«Взгляды» состоят из кураторской и паблик-арт программ. Кураторская часть стартовала, над муралами уже ведется работа. Они будут расположены не только в центре города, но и в планировочных районах. Сюжеты муралов связаны с локальной идентичностью города и культурно-историческим контекстом Сахалина. Многие художники обращаются к редким видам флоры и фауны острова или навигационным символам — маяку «Анива», мысу «Великан».

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Андрей Оленев работает над муралом «Турист»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин
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Андрей Оленев работает над муралом «Турист»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин
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Андрей Оленев работает над муралом «Турист»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин

По программе паблик-арта были отобраны 11 художников — они приступят к работе осенью 2025 года и завершат объекты к весне 2026 года. Уже доступны некоторые эскизы и детали предполагаемого расположения. Так, на улице Ленина расположится зеркальный «Рефлектор» Дениса Гаврилина, похожий на маяк. На набережной реки Рогатки появится «Голубь» Андрея Люблинского.

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Андрей Люблинский, эскиз к проекту «Голубь»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин
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Денис Гаврилин, эскиз проекта «Рефлектор»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин
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Денис Гаврилин, эскиз проекта «Рефлектор»

© ВЗГЛЯДЫ | Сахалин

Частью программы станет конференция «Взгляды. Искусство и город», которая пройдет осенью. Мероприятие соберет ведущих специалистов в области паблик-арта, которые в формате дискуссий и лекций обсудят актуальные подходы к преобразованию городской среды. Особое внимание будет уделено сравнительному анализу опыта организации паблик-арт проектов.

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