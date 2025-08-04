Художники создадут в Южно-Сахалинске более 30 муралов и арт-объектов

«Взгляды» состоят из кураторской и паблик-арт программ. Кураторская часть стартовала, над муралами уже ведется работа. Они будут расположены не только в центре города, но и в планировочных районах. Сюжеты муралов связаны с локальной идентичностью города и культурно-историческим контекстом Сахалина. Многие художники обращаются к редким видам флоры и фауны острова или навигационным символам — маяку «Анива», мысу «Великан».