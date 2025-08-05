Домашняя еда позволяет худеть в два раза быстрее, чем готовые блюда

Люди, которые питаются домашней едой, худеют в два раза быстрее чем те, кто ест ультраобработанные продукты (UPF)Еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов. В нее добавляют эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы. К таким продуктам относятся фастфуд, сухие завтраки, чипсы и сухарики, мороженое и шоколад.. К такому выводу пришла группа британских исследователей из University College London, сообщает The Guardian.
В исследовании участвовали 55 человек с ожирением, которых разделили на две группы. Одни в течение восьми недель питались UPF, а другие ― натуральными продуктами. Первая группа ела на завтрак батончики и лазанью, а вторая ― овсянку, замоченную в молоке, с натуральным йогуртом, и домашние спагетти болоньезе.
Рацион обеих групп содержал одинаковое количество питательных веществ и был составлен в соответствии с рекомендациями по здоровому питанию. При этом участники могли есть столько, сколько хотели.
Люди на диете из UPF потребляли на 120 калорий меньше обычного и в среднем теряли 1% веса. Те же, кто ел минимально обработанные продукты, потребляли меньше на 290 калорий и худели в среднем на 2%. По оценке исследователей, за год это может привести к снижению веса на 13% у мужчин и на 9% у женщин.
Минимально обработанными считаются продукты, подвергшиеся незначительным изменениям по сравнению с их естественным состоянием: фрукты, овощи, цельнозерновые, мясо, рыба и молочные продукты вроде натурального йогурта.
«Глобальная система производства продуктов питания сейчас способствует ухудшению здоровья и ожирению, в основном из‑за широкого распространения дешtвой и вредной еды. Это исследование подчеркивает, что не только жир, соль и сахар влияют на здоровье, но и сам процесс ультраобработки», ― отметил профессор Крис ван Таллекен, соавтор исследования.
Недавно ученые из Канады и Австралии выяснили, что употребление фастфуда и сладкого увеличивает риск депрессии и тревожности. Всему виной повышенное содержание микропластика (к примеру, в наггетсах его в 30 раз больше, чем в курином мясе).