Домашняя еда позволяет худеть в два раза быстрее, чем готовые блюда

Люди на диете из UPF потребляли на 120 калорий меньше обычного и в среднем теряли 1% веса. Те же, кто ел минимально обработанные продукты, потребляли меньше на 290 калорий и худели в среднем на 2%. По оценке исследователей, за год это может привести к снижению веса на 13% у мужчин и на 9% у женщин.