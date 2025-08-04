Эмма Маки и Вуди Харрельсон в дебютном трейлере «Эллы МакКей» ― нового фильма Джеймса Л. Брукса

В беседе с The Hollywood Reporter Брукс сказал, что хотел передать в фильме дух политической жизни начала 2000-х. «События разворачиваются в 2008 году — до того, как нас накрыло гигантским расколом, — отметил он. — Это сделано намеренно: фильм не об этом. Он о том, как не превратить государственную службу и политическую карьеру в то, от чего любой здравомыслящий человек захочет сбежать. В таком фильме важно понять, в чем заключается героизм, и следовать за ним».