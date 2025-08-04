Эмма Маки и Вуди Харрельсон в дебютном трейлере «Эллы МакКей» ― нового фильма Джеймса Л. Брукса

20th Century Studios представила первый трейлер фильма «Элла МакКей». В мировой прокат картина выйдет 12 декабря.
Сценаристом и режиссером выступил обладатель «Оскара» и «Эмми» Джеймс Л. Брукс («Лучше не бывает», «Язык нежности», «Симпсоны»). Это первый его полнометражный фильм с 2010 года, когда вышел «Как знать…».
Сценаристом и режиссером выступил обладатель «Оскара» и «Эмми» Джеймс Л. Брукс («Лучше не бывает», «Язык нежности», «Симпсоны»). Это первый его полнометражный фильм с 2010 года, когда вышел «Как знать…».
В центре сюжета — идеалистичная молодая женщина, которая пытается совмещать работу и семейную жизнь. Главную героиню ― юристку Эллу ― играет Эмма Маки. Джейми Ли Кертис исполняет роль ее заботливой тети, Вуди Харрельсон — блудного отца, а Ребекка Холл — покойной матери.
С ними на экране появятся Джек Лоуден, Кумэйл Нанджиани, Айо Эдебири, Спайк Фирн, Джули Кавнер, Бекки Энн Бейкер, Джоуи Брукс и Альберт Брукс.
В беседе с The Hollywood Reporter Брукс сказал, что хотел передать в фильме дух политической жизни начала 2000-х. «События разворачиваются в 2008 году — до того, как нас накрыло гигантским расколом, — отметил он. — Это сделано намеренно: фильм не об этом. Он о том, как не превратить государственную службу и политическую карьеру в то, от чего любой здравомыслящий человек захочет сбежать. В таком фильме важно понять, в чем заключается героизм, и следовать за ним».