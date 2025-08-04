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Disney хотели использовать ИИ в «Моане» и «Троне» — но отказались

Фото: Walt Disney Pictures

Студия Disney рассматривала возможность использования искусственного интеллекта в фильме «Трон: Арес» и в лайв-экшн-версии «Моаны», но отказалась из‑за юридических рисков и потенциально негативной реакции публики. Об этом сообщили The Wall Street Journal.

В «Моане» Дуэйн Джонсон, исполнитель роли Мауи, не мог участвовать во всех съемочных днях, поэтому Disney планировала создать его дипфейк с помощью ИИ. Тело персонажа должен был сыграть двоюродный брат Джонсона — Таноаи Рид, а лицо собирались сгенерировать нейросетью Metaphysic.

Джонсон поддержал идею, но переговоры между юристами Disney и Metaphysic затянулись на полтора года — и компании так и не пришли к соглашению. Студия опасалась, что не сможет получить права на все элементы фильма. В итоге ни один кадр с Ридом и ИИ-лицом Джонсона в картину не войдет.

От использования ИИ в «Трон: Арес» — третьем полнометражном фильме франшизы — студия отказалась из‑за возможного недовольства аудитории. По сюжету искусственный интеллект вторгается в реальный мир вместе с цифровым солдатом Аресом (Джаред Лето). Студия хотела добавить в фильм мета-слой: один из персонажей — цифровой помощник Бит — должен был отвечать на реплики с помощью генеративного ИИ. От идеи отказались из‑за опасений за репутацию компании и по правовым соображениям.

Ранее Disney подала иск против сервиса генерации изображений Midjourney. Сервис обвинили в обучении ИИ на авторских материалах. «Midjourney копирует узнаваемых персонажей Disney и Universal, не вложив ни цента в их разработку. Это вопиющий случай пиратства», — говорилось в иске.

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