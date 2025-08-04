Джонсон поддержал идею, но переговоры между юристами Disney и Metaphysic затянулись на полтора года — и компании так и не пришли к соглашению. Студия опасалась, что не сможет получить права на все элементы фильма. В итоге ни один кадр с Ридом и ИИ-лицом Джонсона в картину не войдет.