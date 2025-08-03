На Байкале спасли лесу, которая застряла на необитаемом острове

Сотрудники нацпарка «Заповедное Прибайкалье» спасли лису, застрявшую на необитаемом острове Огой. Об этом сообщает IrCity.ru со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Зимой лиса пришла на остров по льду, а обратно выбраться не смогла. Питалась она в основном тем, что ей давали прибывшие на остров туристы. Еще одним блюдом в ее рационе стали краснокнижные ольхонские полевки, популяцию которых сотрудники нацпарка пытаются восстановить.
Многие опасались, что, когда летний турсезон на Байкале закончится, животное ждет голодная смерть. Более 150 человек написали в заповедник с просьбой спасти лисицу.
В итоге четвероногого Робинзона Крузо, как ее называют в местных СМИ, вывезли на материк. Впрочем, причиной для депортации послужила угроза полевкам, а не здоровью зверька.
Лису осмотрели ветеринары, которые пришли к выводу, что она — здоровая и хорошо упитанная молодая самочка. Животное выпустили в Еланцынском лесничестве Прибайкальского национального парка.
«Теперь лисице придется отвыкать от пирожков, которыми ее кормили туристы на Огое, и вспоминать навыки самостоятельной охоты», — отметила научная сотрудница «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова.
В нацпарке отметили, что лисы обитают на Огое постоянно, а водная преграда в один километр для них не помеха. Сотрудники попросили туристов не подкармливать лис, чтобы те не разучились охотиться и выживать в дикой природе.
В «Заповедном Прибайкале» подчеркнули, что будут и дальше депортировать лис с Огоя ради спасения редких полевок.