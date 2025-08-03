На Байкале спасли лесу, которая застряла на необитаемом острове

Зимой лиса пришла на остров по льду, а обратно выбраться не смогла. Питалась она в основном тем, что ей давали прибывшие на остров туристы. Еще одним блюдом в ее рационе стали краснокнижные ольхонские полевки, популяцию которых сотрудники нацпарка пытаются восстановить.