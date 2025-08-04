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Сцену ссоры Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков

Американские фермеры используют сцену из «Брачной истории» Ноа Баумбака для защиты скота от нападений волков. Помимо отрывка фильма они включают песню «Thunderstruck» группы AC/DC и звуки фейерверков. Об этом пишет Wall Street Journal.

Герои «Брачной истории» Чарли (Адам Драйвер) и Николь (Скарлетт Йоханссон) проходят через развод и воспитывают ребенка. В используемой фермерами сцене они кричат и ссорятся — и запись перепалки оказалась настолько пугающей, что ее транслируют через громкоговорители для отпугивания волков.

«Мы хотим, чтобы волки ассоциировали людей с опасностью», — объяснил представитель Минсельхоза США в Орегоне. Специалисты используют дроны с тепловизорами для поиска хищников, а затем включают им отпугивающие записи. Этот метод применяют вместо отстрела животных.

Подобный способ отпугивания хищников показал свою эффективность. В районе Орегона, в котором ранее за 20 дней волки убили 11 коров, потери сократились до двух животных за последние 85 дней.

Недавно исполнительница главной роли в «Брачной истории» Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой за историю. Это произошло благодаря выходу фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». За первые шесть дней показа фильм собрал в мировом прокате 318 млн долларов.

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