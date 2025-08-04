«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять

«Не думаю, что я создаю хорошую музыку, когда заставляю себя делать что‑либо. Я иногда вижу комментарии в духе „Она где угодно, только не в чертовой студии“. Даже если бы я была в студии по 12 часов в день, каждый день, это бы не означало, что вы получите альбом быстрее», — сказала артистка.