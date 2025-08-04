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«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять

Фото: chappellroan

Американская певица Чаппелл Рон призналась в интервью Vogue, что спустя два года после дебютной пластинки так и не начала работать над вторым альбомом.

По словам артистки, «второй проект еще не существует». Собрать материал в альбом певица сможет еще нескоро — и, похоже, не сильно торопится.

«Нет никакого альбома. Нет никакой коллекции песен. У меня ушло пять лет на то, чтобы написать первый [альбом], так что, вероятно, потребуется по меньшей мере пять лет, чтобы написать следующий», — заявила она.

Рон отметила, что понимает чувства фанатов, которые ждут от нее новых хитов. Но надеется на понимание, поскольку она — «не тот тип автора, который может поднажать».

«Не думаю, что я создаю хорошую музыку, когда заставляю себя делать что‑либо. Я иногда вижу комментарии в духе „Она где угодно, только не в чертовой студии“. Даже если бы я была в студии по 12 часов в день, каждый день, это бы не означало, что вы получите альбом быстрее», — сказала артистка.

Чаппелл добавила, что ей нравится темп ее деятельности сейчас. Пока она ездит по европейским фестивалям и готовится к серии выступлений в США.

«Темп сейчас хороший. Ощущается хорошо и по силам. Я чувствую, что впервые более чем за год я наконец радуюсь тому, что отправляюсь на работу и делаю мое дело», — поделилась Рон.

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