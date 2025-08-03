Число интуристов в России сократилось на 10%

В январе ― июле Россию посетили на 10% меньше иностранных туристов, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.
В мае АТОР прогнозировала рост въездного потока в этом году на 25%. Ромашкин связывает снижение числа поездок с ограничениями в российских аэропортах ― регулярными отменами и переносами рейсов.
Другие эксперты считают, что на ситуацию повлияли подорожание услуг из‑за укрепления рубля и геополитические потрясения, включая конфликт между Ираном и Израилем, а также Индией и Пакистаном.
При этом, по данным «Островка», число бронирований размещения в России интуристов на лето увеличилось на 10% год к году. Впрочем, темпы роста резко сократились ― в первой половине мая аналитики говорили об увеличении спроса на 40% год к году.