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Число интуристов в России сократилось на 10%

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В январе ― июле Россию посетили на 10% меньше иностранных туристов, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

В мае АТОР прогнозировала рост въездного потока в этом году на 25%. Ромашкин связывает снижение числа поездок с ограничениями в российских аэропортах ― регулярными отменами и переносами рейсов.

Другие эксперты считают, что на ситуацию повлияли подорожание услуг из‑за укрепления рубля и геополитические потрясения, включая конфликт между Ираном и Израилем, а также Индией и Пакистаном.

При этом, по данным «Островка», число бронирований размещения в России интуристов на лето увеличилось на 10% год к году. Впрочем, темпы роста резко сократились ― в первой половине мая аналитики говорили об увеличении спроса на 40% год к году.

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