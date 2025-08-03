Число интуристов в России сократилось на 10%

В январе ― июле Россию посетили на 10% меньше иностранных туристов, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.