Климат в Москве все больше похож на субтропический

В сети обсуждают «энергосберегающую» подтанцовку Татьяны Булановой: «Номер родителей на выпускном»
«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять
Сцену ссоры Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков
Дензела Вашингтона шантажируют похитители его сына в трейлере «Рая и ада» Cпайка Ли
«F1» стал самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта
Более 10 тысяч европейских отелей подали в суд на Booking com
Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах с умершими артистами
Во Франции появилось приложение, где можно купить билет на свадьбу незнакомцев
Дженнифер Лопес в Армении попробовала местные блюда в ресторане. Ужин обошелся в 37 000 долларов
Актриса Элисон Бри срежиссирует хоррор по собственному сценарию
Умер Дэвид Роуч, основатель хеви-метал-группы Junkyard
«Перекресток» запускает в Москве компактные магазины с готовой едой, кофе и фиджитал-решениями
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika
В космосе впервые произведут пиво
Сын Оззи Осборна поделился, что его отец был привередлив в еде
Губернатор заявил об уходе «Красного&Белого» из Вологодской области. В сети это не подтвердили
«В юности я была бесстрашной»: Линдсей Лохан рассказала про ПТСР из‑за преследований папарацци
Okko и «Среда» начали съемки драмы о танцах «Джайв». В главной роли — Антон Васильев
Москву накрыла свинотуча. МЧС предупредило о сильном ливне, граде и грозе
Умер грузинский режиссер Эльдар Шенгелая
Фанат погиб на концерте Oasis в Лондоне
В США миниатюрных лошадей научили играть на клавишных, чтобы радовать больных детей и ветеранов
A24 оплатила терапию для съемочной группы, работая над фильмом про кровавые убийства в йогурт-кафе
Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке
Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе
На Байкале спасли лесу, которая застряла на необитаемом острове

Климат в Москве все больше похож на субтропический

Фото: Refat Ul Islam/Unsplash

Москва постепенно переходит к субтропическому климату, и летние ливни — прямое тому доказательство. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве — это устойчивый тренд. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата», — отмечает синоптик. За первые три недели июля в отдельных районах выпало 219% месячной нормы осадков. Подобные явления, характерные для субтропиков, теперь будут происходить чаще.

«Москвичам нужно привыкать к новой погодной реальности», — подчеркнула Позднякова. Синоптик отметила, что почва и ландшафт города не приспособлены к впитыванию такого объема осадков, что приводит к подтоплениям улиц и создает дополнительные проблемы для жителей и коммунальных служб.

Ранее выяснилось, что Москва в два раза обогнала Петербург по количеству осадков в июле. В столице за месяц выпало 113 миллиметров осадков — 134% от месячной нормы. В Петербурге же — 54 миллиметра, 66% от июльской нормы.

4 августа Москву накрыла огромная свинотуча, а МЧС предупредило жителей о сильном дожде с грозой.

Расскажите друзьям