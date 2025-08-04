Климат в Москве все больше похож на субтропический

«Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве — это устойчивый тренд. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата», — отмечает синоптик. За первые три недели июля в отдельных районах выпало 219% месячной нормы осадков. Подобные явления, характерные для субтропиков, теперь будут происходить чаще.