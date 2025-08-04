Климат в Москве все больше похож на субтропический

Москва постепенно переходит к субтропическому климату, и летние ливни — прямое тому доказательство. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве — это устойчивый тренд. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата», — отмечает синоптик. За первые три недели июля в отдельных районах выпало 219% месячной нормы осадков. Подобные явления, характерные для субтропиков, теперь будут происходить чаще.
«Москвичам нужно привыкать к новой погодной реальности», — подчеркнула Позднякова. Синоптик отметила, что почва и ландшафт города не приспособлены к впитыванию такого объема осадков, что приводит к подтоплениям улиц и создает дополнительные проблемы для жителей и коммунальных служб.
Ранее выяснилось, что Москва в два раза обогнала Петербург по количеству осадков в июле. В столице за месяц выпало 113 миллиметров осадков — 134% от месячной нормы. В Петербурге же — 54 миллиметра, 66% от июльской нормы.
4 августа Москву накрыла огромная свинотуча, а МЧС предупредило жителей о сильном дожде с грозой.