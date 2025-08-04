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Дензела Вашингтона шантажируют похитители его сына в трейлере «Рай и ад» Cпайка Ли

Кадр: А24

На ютуб-канале А24 опубликовали трейлер фильма «Рай и ад» («Highest 2 Lowest») Спайка Ли, главную роль в котором исполнил двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон.

Он сыграл музыкального магната Дэвида Кинга, известного безупречным слухом. Пока он пытается сохранить контроль над звукозаписывающей компанией, выкупая контрольный пакет акций, преступники похищают его сына и требуют за него деньги.

Видео: А24/YouTube

Вместе с Вашингтоном в ленте снялись A$AP Rocky, Джеффри Райт, Илфенеш Хадера, Дин Уинтерс, Джон Дуглас Томпсон и Айс Спас. Сценарий картины написали Алан Фокс и Ли. Вдохновением для него послужила одноименная картина Акиры Куросавы.

Лента Куросавы вышла на экраны в 1963 году. Она рассказала о главе обувной компании, чьего сына похищают по ошибке. Ремейк выйдет в кинопрокат 15 августа, а 5 сентября появится на стриминговом сервисе Apple TV+.

Продюсерами проекта выступили Тодд Блэк из Escape Artists, Джейсон Майкл Берман из Mandalay Pictures и Джордан Молдо. Исполнительными продюсерами стали Питер Губер, Мэттью Линднер, Крис Брайхэм, Катя Вашингтон. Над триллером работали 40 Acres и Mule Filmworks.

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