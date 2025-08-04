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«F1» стал самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта

Фото: Warner Bros. Pictures

Мировые сборы фильма «F1» достигли 545,6 млн долларов. Это сделало спортивную драму Джозефа Косински самой кассовой лентой в карьере Брэда Питта, сообщает Deadline.

Ранее самым кассовым фильмом Питта была «Война миров Z». В 2013 году она заработала в прокате 540 млн долларов.

Фильм Косински к настоящему времени заработал в домашнем прокате 173 млн долларов. Среди зарубежных рынков на первом месте Китай (55,1 млн), следом идут Великобритания (28 млн), Франция (26,7 млн), Южная Корея (24 млн) и Мексика (19,3 млн).

Еще в начале июля «F1» стал самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн).

По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Среди продюсеров ленты ― легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Сценарий написали Косински и Эрен Крюгер. В работе над саундтреком поучаствовали Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy. Съемки «F1» проходили в том числе на реальных трассах.

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