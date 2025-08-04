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Фестиваль Signal не получил согласования властей

Фото: Signal/VK

Местные власти отказались согласовать фестиваль Signal в арт-парке «Никола-Ленивец». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

По его словам, проведение феста может угрожать жизни и здоровью участников, учитывая «риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов».

«С целью обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы, не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности», ― заявил чиновник.

Он отметил, что организаторов Signal еще в апреле уведомили об отказе в согласовании.

9-й Signal должен был пройти в «Никола-Ленивце» с 14 по 18 августа. В программе заявлено более 300 артистов, которые должны были выступить на 9 сценах. Организаторы ожидали, что на фестиваль приедут 20 тыс. участников.

В прошлом году на афтепати после фестиваля Signal погиб бармен Руслан Досаев. Перед смертью Досаева связали и избили несколько человек, в том числе охранники, работавшие на мероприятии. Мужчину нашли мертвым со следами удушения, гематомами и связанными ногами.

Несмотря на это, официальной причиной смерти назвали «кардиомиопатию, осложнившуюся нарушением ритма и острой левожелудочковой сердечной недостаточностью, отеком легких и головного мозга, на фоне интоксикации наркотическими средствами».

Команда Signal выразила соболезнования семье и друзьям погибшего, но заявила, что происшествие произошло вне территории фестиваля.

СК возбудил уголовное дело, по которому проходили пять человек и двое «неустановленных лиц». Охранников фестиваля обвиняли лишь в незаконном лишении свободы. В июне 2025 года дело прекратили, не найдя в действиях фигурантов признаков преступления. По факту причастности охранников к смерти Досаева проверку проводить не стали. Родственники погибшего считают, что фигуранты повлияли на следствие.

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