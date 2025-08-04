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Более 10 тысяч европейских отелей подали в суд на Booking com

Фото: Jas Rolyn/Unsplash

Более 10 тыс. европейских отелей подали в суд на гостиничный агрегатор Booking.com. Об этом сообщило информагентство DPA.

Они намерены добиться компенсации за убытки, которые понесли из‑за ценового паритета платформы. Та годами требовала, чтобы самые выгодные условия бронирования номеров были у нее.

Отельеры давно протестовали против этого требования — и в 2024 году Европейский суд признал его нелегальным. Однако владельцы гостиничного бизнеса и сегодня сталкиваются с негативными последствиями прежней практики, длившейся двадцать лет.

«Европейские отельеры долго страдали от нечестных условий и избыточных трат. Теперь время объединиться и потребовать возмещения ущерба. Эта совместная инициатива посылает четкий сигнал: индустрия гостеприимства в Европе не потерпит злоупотреблений на цифровом рынке», — заявил президент ассоциации гостиничного сектора HOTREC Александр Вассиликос.

Жалобу рассмотрит суд в Нидерландах — стране юрисдикции Booking.com.

В августе 2021 года Федеральная антимонопольная служба России признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства — как раз из‑за правила лучших цен. ФАС наложила на сервис оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Компания выплатила его в 2022 году.

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