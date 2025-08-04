Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах с умершими артистами

Такой элемент присутствовал как минимум в двух шоу Стюарта на прошлой неделе ― в городе Шарлотт и в Атланте. Неоднозначности добавила реплика, которую музыкант произнес на концерте в Шарлотте. После исполнения песни он сказал: «Очень грустно. Многие из них умерли из‑за наркотиков… Но я все еще тут!».