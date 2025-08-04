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Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах с умершими артистами

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Британский певец Род Стюарт начал устраивать на своих американских концертах странные трибьюты Оззи Осборну. Он показывает серию сгенерированных ИИ-изображений, на которых Оззи делает селфи с небес с другими умершими легендами музыки.

На фоне в это время играет песня «Forever Young» ― с момента смерти Осборна Стюарт посвящает ему эту композицию на каждом выступлении. Но на прошлой неделе к песне добавился новый элемент ― видео, сгенерированное нейросетью.

На кадрах Осборн с селфи-палкой позирует с другими умершими артистами ― Бобом Марли, Фредди Меркьюри, Куртом Кобейном, Джорджем Майклом, Принсом, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус, XXXTentacion и другими. Ушедшие легенды музыки на видео улыбаются, а над ними видна надпись: «Вечные звезды».

Видео: @iamsloanesteel/TikTok

Такой элемент присутствовал как минимум в двух шоу Стюарта на прошлой неделе ― в городе Шарлотт и в Атланте. Неоднозначности добавила реплика, которую музыкант произнес на концерте в Шарлотте. После исполнения песни он сказал: «Очень грустно. Многие из них умерли из‑за наркотиков… Но я все еще тут!».

Многие оказались сбиты с толку таким перформансом. В соцсетях появились озадаченные реакции от зрителей. «Я вчера была на концерте Рода Стюарта (лол) и увидела кошмары, созданные человеком, которые не укладываются в голове», — написала одна из пользовательниц.

Она назвала видео «самым безумным и неуважительным дерьмом, что когда‑либо видела». Другой добавил: «Я в шоке, что никто не сказал ему, насколько это ужасная идея!».

Некоторые, впрочем, восприняли происходящее с юмором, сравнив атмосферу с фильмом «Уикенд у Берни» и пошутили, что не знали, что можно пронести камеру на небеса.

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