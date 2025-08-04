Дженнифер Лопес в Армении попробовала местные блюда в ресторане. Ужин обошелся в 37 тыс. долларов

Менеджер заведения Мари Варданян поделилась, что не только гости, но и персонал не ожидал увидеть певицу. Лопес решила поужинать на открытой террасе. Сначала поп-звезду никто не узнал, поскольку она сидела спиной к залу. Когда знаменитость повернулась, в ресторане начался ажиотаж.