Дженнифер Лопес в Армении попробовала местные блюда в ресторане. Ужин обошелся в 37 тыс. долларов

Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах с умершими артистами
Во Франции появилось приложение, где можно купить билет на свадьбу незнакомцев
В сети обсуждают «энергосберегающую» подтанцовку Татьяны Булановой: «Номер родителей на выпускном»
Актриса Элисон Бри срежиссирует хоррор по собственному сценарию
Умер Дэвид Роуч, основатель хеви-метал-группы Junkyard
«Перекресток» запускает в Москве компактные магазины с готовой едой, кофе и фиджитал-решениями
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika
В космосе впервые произведут пиво
Сын Оззи Осборна поделился, что его отец был привередлив в еде
Губернатор заявил об уходе «Красного&Белого» из Вологодской области. В сети это не подтвердили
«В юности я была бесстрашной»: Линдсей Лохан рассказала про ПТСР из‑за преследований папарацци
Okko и «Среда» начали съемки драмы о танцах «Джайв». В главной роли — Антон Васильев
Москву накрыла свинотуча. МЧС предупредило о сильном ливне, граде и грозе
Умер грузинский режиссер Эльдар Шенгелая
Фанат погиб на концерте Oasis в Лондоне
В США миниатюрных лошадей научили играть на клавишных, чтобы радовать больных детей и ветеранов
A24 оплатила терапию для съемочной группы, работая над фильмом про кровавые убийства в йогурт-кафе
Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке
Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»
Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад
«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века

Дженнифер Лопес в Армении попробовала местные блюда в ресторане. Ужин обошелся в 37 тыс. долларов

Фото: @jlo

Дженнифер Лопес перед концертом в Ереване вместе с командой посетила местный ресторан Cascade Royal и попробовала национальные блюда. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Менеджер заведения Мари Варданян поделилась, что не только гости, но и персонал не ожидал увидеть певицу. Лопес решила поужинать на открытой террасе. Сначала поп-звезду никто не узнал, поскольку она сидела спиной к залу. Когда знаменитость повернулась, в ресторане начался ажиотаж.

Дженнифер заказала сцеженный мацун, брускетты, оливки, сырное ассорти, шашлык, жареные овощи и курицу под сырным соусом. «Ей очень понравилась панорама, открывающаяся на город, а также толма и горячее блюдо „время баклажана“ (смбук тайм)», — сказала Мари Варданян.

Позже известный блогер Камо Товмасян решил сходить в тот же ресторан и повторить заказ латиноамериканки. По его словам, за блюда он заплатил 37 тыс. долларов (почти 3 млн рублей).

Концерт Дженифер Лопес в Ереване прошел 3 августа. На него правительство страны выделило 7 млн долларов и назвало вложения в концерт «полностью оправданными».

В столицу Армении певица прибыла из Астаны, где было ее предыдущее выступление. Лопес сейчас находится в гастрольном туре Up All Night, который завершится 12 августа в итальянской Сардинии.

Расскажите друзьям