Дженнифер Лопес в Армении попробовала местные блюда в ресторане. Ужин обошелся в 37 тыс. долларов

Дженнифер Лопес перед концертом в Ереване вместе с командой посетила местный ресторан Cascade Royal и попробовала национальные блюда. Об этом пишет «Sputnik Армения».
Менеджер заведения Мари Варданян поделилась, что не только гости, но и персонал не ожидал увидеть певицу. Лопес решила поужинать на открытой террасе. Сначала поп-звезду никто не узнал, поскольку она сидела спиной к залу. Когда знаменитость повернулась, в ресторане начался ажиотаж.
Дженнифер заказала сцеженный мацун, брускетты, оливки, сырное ассорти, шашлык, жареные овощи и курицу под сырным соусом. «Ей очень понравилась панорама, открывающаяся на город, а также толма и горячее блюдо „время баклажана“ (смбук тайм)», — сказала Мари Варданян.
Позже известный блогер Камо Товмасян решил сходить в тот же ресторан и повторить заказ латиноамериканки. По его словам, за блюда он заплатил 37 тыс. долларов (почти 3 млн рублей).
Концерт Дженифер Лопес в Ереване прошел 3 августа. На него правительство страны выделило 7 млн долларов и назвало вложения в концерт «полностью оправданными».
В столицу Армении певица прибыла из Астаны, где было ее предыдущее выступление. Лопес сейчас находится в гастрольном туре Up All Night, который завершится 12 августа в итальянской Сардинии.