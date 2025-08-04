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Во Франции появилось приложение, где можно купить билет на свадьбу незнакомцев

Фото: Leonardo Miranda/Unsplash

Во Франции появилось приложение Invitin, в котором можно купить возможность погулять на чьей-нибудь свадьбе. Об этом написал The Guardian.

Приглашение на торжество стоит в среднем от 100 до 150 евро. Создательница приложения Катя Лекарски считает, что продажа билетов на свадьбы может помочь молодоженам окупить стоимость церемонии.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, жених и невеста могут увидеть профили желающих прийти на их свадьбу заранее — и одобрить тех, кто понравился. Чтобы быть пропущенными на праздник, гости должны будут соблюдать дресс-код.

Воспользовавшиеся сервисом молодожены утверждают, что дополнительные платные посетители помогают сбалансировать состав гостей. К примеру, The Guardian написал о Дженнифер и Паоло, которые пригласили на свой праздник нескольких мужчин, чтобы их многочисленным одиноким подругам не стало скучно в исключительно женской компании.

Издание также поговорило с людьми, которые готовы приходить на свадьбы незнакомцев. Парижанка Лорен призналась, что с помощью нового приложения может исследовать различные культурные традиции. Кроме того, она просто не прочь весело провести время на танцполе в красивых декорациях.

Лекарски рассказала, что на необычный сервис ее вдохновила дочь. Создательница Invitin сдавала свой дом на юго-востоке Франции нескольким парам под организацию свадьбы, и ее пятилетняя дочка поинтересовалась, почему их не позвали на торжество.

«Я подумала: а что было бы, если бы мы могли заплатить за билеты на свадьбу и помочь паре пожениться так, как они хотят?» — вспомнила Катя.

Она добавила, что подобный сервис уже предлагали в Индии. Там желающие посетить традиционное индийское бракосочетание могут обратиться в компанию Join My Wedding.

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