В сети обсуждают «энергосберегающую» подтанцовку Татьяны Булановой: «Номер родителей на выпускном»

Концертный директор певицы Константин Сергеев рассказал, что эти танцоры работают с ней уже очень много лет и ничего необычного в их выступлениях нет: «Этот коллектив работает с Татьяной постоянно. Кто‑то, может, увидел это впервые, и показалось это необычным». Сама Буланова подчеркнула, что выступает с этими танцорами уже 25 лет.