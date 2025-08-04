В сети обсуждают «энергосберегающую» подтанцовку Татьяны Булановой: «Номер родителей на выпускном»

В сети завирусился ролик с концерта Татьяны Булановой в «Лужниках». Поклонники обратили внимание на «энергосберегающую» подтанцовку.
На заднем плане артисты двигались медленно и минималистично. На каждом из них была надета футболка с черно-белой фотографией Булановой.
Вот как отреагировали на ролик в комментариях:
- «Они втроем как будто пиво пили на лавочке, и их всех сдернули на подтанцовку»;
- «Чисто номер родителей на выпускном»;
- «Я отказываюсь посещать ее концерты без этой подтанцовки»;
- «За всех отдувается барабанщик».
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Концертный директор певицы Константин Сергеев рассказал, что эти танцоры работают с ней уже очень много лет и ничего необычного в их выступлениях нет: «Этот коллектив работает с Татьяной постоянно. Кто‑то, может, увидел это впервые, и показалось это необычным». Сама Буланова подчеркнула, что выступает с этими танцорами уже 25 лет.