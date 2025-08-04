Актриса Элисон Бри срежиссирует хоррор по собственному сценарию

Американская актриса Элисон Бри поставит фильм ужасов по собственному сценарию. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.
Лента станет полнометражным режиссерским дебютом для артистки. Над ее сценарием Бри работала вместе с Элис Стэнли-мл.
Актриса описывает будущий проект как хоррор с «очень веселой энергией», движимый женскими персонажами. Больше деталей Бри пока не раскрывает.
«Пока мы писали его [сценарий], я чувствовала, что пишу его, чтобы сама срежиссировать. Я могла увидеть каждый кадр в своей голове», — поделилась Бри.
Артистка отметила, что, по ее мнению, женщины часто сомневаются в себе и стремятся идеально подготовиться, прежде чем сделать что‑то. «В определенный момент нужно просто совершить прыжок и верить в себя», — подчеркнула она.
Бри ранее уже пробовала себя в режиссуре. Она сняла эпизод сериала «Блеск» («Glow»), который выпустил Netflix.
Ее последняя актерская работа — хоррор «Одно целое», в котором Бри сыграла вместе со своим супругом Дейвом Франко. Картину поставил Майкл Шэнкс, ее трейлер можно посмотреть здесь.