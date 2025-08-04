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Умер Дэвид Роуч, основатель хеви-метал-группы Junkyard

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Фронтмен и основатель хеви-метал-группы Junkyard Дэвид Роуч умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила газета Metro.

Музыкант скончался от агрессивной формы рака. Диагноз ему поставили в конце марта. Роуч умер дома в присутствии жены, с которой он оформил отношения всего две недели назад.

Роуч создал группу Junkyard в 1987 году вместе с Гейтсом и Брайаном Бейкерами, Клэем Энтони и Патриком Музинго. Он входил в состав коллектива по 1992 год, а в 2000-м вновь вернулся в группу.

Бенд неоднократно сравнивали с Guns N’ Roses. Junkyard выпустили пять студийных альбомов, последний «High Water» вышел в 2017 году.

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