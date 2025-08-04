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«Перекресток» запускает в Москве компактные магазины с готовой едой, кофе и фиджитал-решениями

Фото: пресс-материалы

Торговая сеть «Перекресток» запускает в Москве новый формат магазинов ― «Select Перекресток». Это компактные городские супермаркеты с предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе компании.

Первый «Select Перекресток» открылся на улице Долгоруковская, дом 5. До конца года в столице в тестовом формате заработают 10 таких точек. Открывать их планируют в оживленных городских локациях: на территории ЖК, неподалеку от бизнес-центра и в точках притяжения молодежи. Концепт будет адаптирован под особенности каждой из локаций по площади и ассортименту.

«Select Перекресток» занимает до 400 квадратных метров, в три раза меньше обычных супермаркетов сети. Его ассортимент включает от 3500 до 5000 позиций, среди которых готовая еда, выпечка, хлеб, фрукты, овощи, бакалея, кофе и вино.

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Из магазинов нового формата можно заказать доставку ― через приложение «Перекрестка». В самих точках есть предзаказ кофе, сканер цен, возможность собрать корзину и увидеть скидки в приложении. Еще доступен электронный винный сомелье, который поможет подобрать напиток, и умные весы, самостоятельно определяющие товар при взвешивании.

«Это уникальный опыт, где HoReCa, магазин мини-формата, расширенные возможности для покупок в онлайн и технологии соединяются в едином пространстве», ― прокомментировала Раиса Полякова, управляющий директор компании.

«Перекресток» входит в состав X5 Group. Сеть включает в себя 992 супермаркета в крупных городах и регионах.

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