«Перекресток» запускает в Москве компактные магазины с готовой едой, кофе и фиджитал-решениями

Первый «Select Перекресток» открылся на улице Долгоруковская, дом 5. До конца года в столице в тестовом формате заработают 10 таких точек. Открывать их планируют в оживленных городских локациях: на территории ЖК, неподалеку от бизнес-центра и в точках притяжения молодежи. Концепт будет адаптирован под особенности каждой из локаций по площади и ассортименту.