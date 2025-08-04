Бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika

Съемки кампейна проходили в Исландии. «В Исландии с ее переменчивостью и первозданной красотой соседствуют все возможные ландшафты — от огненных вулканов до величественных ледников. Так и в новой коллекции Ekonika соединились контрасты, которые вместе образуют единую картину», — говорится на сайте.