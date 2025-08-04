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Бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika

Фото: @ekonikastyle

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск стала лицом новой осенне-зимней коллекции «Лед и пламя» Ekonika. Снимки появились на сайте и в соцсетях российского бренда.

Съемки кампейна проходили в Исландии. «В Исландии с ее переменчивостью и первозданной красотой соседствуют все возможные ландшафты — от огненных вулканов до величественных ледников. Так и в новой коллекции Ekonika соединились контрасты, которые вместе образуют единую картину», — говорится на сайте.

Фоном для кадров послужили исландские пейзажи с водоемом и ледяными глыбами. Модель позировала в белом брючном костюме с бордовым клатчем, в кожаном коричневом тренче и черной косухе.

Как отмечают представители бренда, дизайн-команда придала классическим изделиям новое прочтение с помощью работы с конструкциями и фактурами. Так, в ботильонах, туфлях и сапогах появилась актуальная круглая носочная часть, а в полусапогах — скошенные под углом каблуки. Особая часть коллекции — модели обуви и сумок, выполненные из меха двух видов: темного короткого и длинного в анималистичной расцветке.

Новая коллекция появится в магазинах уже этой осенью. Ранее Хоск уже сотрудничала с российскими брендами Lavarice, Sashaverse и Anastasia Zadorina.

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© Фото: @ekonikastyle
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© Фото: @ekonikastyle
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© Фото: @ekonikastyle
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© Фото: @ekonikastyle
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