В космосе впервые произведут пиво

Компания Starbase Brewing проведет эксперимент по производству пива в космосе. Об этом сообщили в аккаунте организации в соцсети X.
Эксперимент назовут MicroBrew-1. Его цель — изучить эффекты микрогравитации и радиации на процесс ферментации.
Авторы инициативы надеются, что он поможет улучшить техники ферментации и усовершенствовать продукты питания и напитки, созданные для употребления в космосе.
В космическое пространство доставят контейнеры с сахарной жидкостью, полученной из солодового зерна, и небольшим количеством сублимированных дрожжей. Космонавту поручат перемешать содержимое и запустить брожение в условиях невесомости.
Получившуюся продукцию затем вернут на Землю и проанализируют. Ученые применят электронную микроскопию для изучения клеточных изменений, а также проведут химические и сенсорные исследования.
«Эксперимент соответствует нашему видению устойчивого сельского хозяйства на Марсе. Адаптированные методы пивоварения могут помочь в разработке новых систем переработки ресурсов, а полученные знания позволят улучшить биопроцессы, которые приносят пользу Земле, а также необходимы для жизни в космосе/на Марсе», — отметили в Starbase Brewing.