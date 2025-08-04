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Сын Оззи Осборна поделился, что его отец был привередлив в еде

Фото: Larry Busacca/Getty Images

Оззи Осборн был привередлив в еде и никогда долго не работал с одним и тем же шеф-поваром, даже если тот был опытным профессионалом. Об этом рассказал сын музыканта Джек на шоу «Готовим со звездами», которое сняли до смерти певца, пишет People.

«Я вырос на картофельных вафлях, пока мы не переехали в Америку», — сказал он, вспоминая, как он, Оззи, мама Шэрон и сестры Эми и Келли переехали в США из Англии, когда ему было около 11 лет. «Мы постоянно заказывали еду на вынос — за исключением тех случаев, когда к нам приходил повар».

Оззи Осборн скончался 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning».

Adidas выпустила модель кроссовок в честь Оззи Осборна. После смерти музыканта в России в 17 раз вырос спрос на его автобиографию.

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