Сын Оззи Осборна поделился, что его отец был привередлив в еде

«Я вырос на картофельных вафлях, пока мы не переехали в Америку», — сказал он, вспоминая, как он, Оззи, мама Шэрон и сестры Эми и Келли переехали в США из Англии, когда ему было около 11 лет. «Мы постоянно заказывали еду на вынос — за исключением тех случаев, когда к нам приходил повар».