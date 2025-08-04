«В юности я была бесстрашной»: Линдси Лохан рассказала про ПТСР из‑за преследований папарацци

«Мне кажется, сейчас все не так плохо, как раньше. В моей юности было куда хуже, но теперь благодаря соцсетям люди могут рассказать свою историю так, как им хочется. Они вернули себе контроль над своей жизнь. У нас этого не было», — сказала Лохан.