«В юности я была бесстрашной»: Линдси Лохан рассказала про ПТСР из‑за преследований папарацци

Американская актриса Линдси Лохан призналась в интервью The Times, что столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) из‑за преследований папарацци.
По словам артистки, ПТСР у нее развилось «в крайней степени» из‑за агрессивных ситуаций с участием фотографов. Лохан подчеркнула, что ей было «по-настоящему страшно» — настолько, что она и сегодня молится, чтобы подобное не повторилось.
Актриса отметила, что особенно тяжело ей пришлось в юности на пике популярности. У звезд ее поколения не было соцсетей, чтобы рассказывать собственную историю своими словами. Вместо них это делали авторы таблоидов.
«Мне кажется, сейчас все не так плохо, как раньше. В моей юности было куда хуже, но теперь благодаря соцсетям люди могут рассказать свою историю так, как им хочется. Они вернули себе контроль над своей жизнь. У нас этого не было», — сказала Лохан.
Она заявила, что со временем научилась разделять личную и публичную жизнь. Сегодня, по словам актрисы, она совершенно беразлична к тому, что ее кто‑то снимает в общественных местах. «Я слишком долго жила с этим», — пояснила она.
«Но когда кто‑то держит телефон поднятым все время, это пугающе. Это ощущается очень дискомфортным. Я бы предпочла, чтобы меня попросили о фото или еще о чем‑то, чем быть осторожным с каждым движением», — добавила Лохан.
Линдси подчеркнула, что всегда хотела быть актрисой и добивалась признания, но точно не просила о том, чтобы за ней следили или «чтобы люди навязчиво к тебе относились». Впрочем, в юности, как отметила артистка, она не боялась внимания.
«Это забавно, потому что сейчас, когда мне нужно выйти на сцену ради награды, я начинаю нервничать. Но в юности я была бесстрашной», — вспомнила Лохан. Она призналась, что не знает, когда это изменилось.
«Я любила актерскую игру, потому что для меня это своего рода терапия. Ты черпаешь вдохновение из того, что повлияло на твою жизнь, вплетаешь это в образ, а потом просто отпускаешь. Затем все это уходит и живет с твоим персонажем. Я дорожила этим, взрослея», — сказала она.
Сегодня актриса с энтузиазмом работает и надеется, что вырвется за пределы романтических комедий и еще сыграет в значимом и большом кино. «Если когда‑нибудь Мартин Скорсезе протянет руку, я не откажусь», — отметила Лохан.
Тем не менее артистка предпочитает жить подальше от Голливуда. Она поселилась в Дубае еще в 2014 году. «Дубай — это безопасное место, где мы можем просто жить нормальной жизнью вдали от того, что я называю „шумом“. Где мы с мужем можем понять, что правильно для нашего ребенка. Дело уже не во мне», — пояснила Линдси.