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Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

Фото: «Союзмультфильм»

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны экранизируют книгу «Вовка в Тридевятом царстве». Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».

По данным телеграм-канала, они выкупили права на экранизацию у дочери Вадима Коростелева. Сумма сделки не уточняется.

Отмечается, что это будет игровой полный метр. Сейчас братья Андреасян пишут сценарий. Съемки запланированы на 2026 год, а прокат ожидается в 2027-м.

«Вовка в Тридевятом царстве» — советская сказка, вышедшая в виде мультфильма в 1965 году на студии «Союзмультфильм» и позже адаптированная в книгах. Главный герой — ленивый школьник Вовка, мечтающий попасть в сказку, где все дается без труда.

Его желание исполняется: он оказывается в Тридевятом царстве, где встречает героев русских народных сказок — Царя, Василису, богатырей и других. Вовка надеется, что здесь можно жить «по щучьему велению», но на деле сталкивается с необходимостью учиться, трудиться и принимать решения.

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