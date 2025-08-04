Губернатор заявил об уходе «Красного&Белого» из Вологодской области. В сети это не подтвердили

По его словам, действие лицензии сети прекратилось с 1 августа — по заявлению самого юрлица. «Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал он.