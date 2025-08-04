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Губернатор заявил об уходе «Красного&Белого» из Вологодской области. В сети это не подтвердили

Фото: «Яндекс Карты»
Обновлено сегодня в 11:16

Сеть магазинов «Красное и белое» не подтверждает информацию об уходе из Вологодской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В Вологодской области закрываются магазины по продаже алкогольных напитков «Красное&Белое». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

По его словам, действие лицензии сети прекратилось с 1 августа — по заявлению самого юрлица. «Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал он.

Филимонов пообещал, что жителям региона, которые потеряют работу, помогут с поиском новой. Владельцам помещений, в которых размещались магазины «Красное&Белое», глава региона посоветовал взвешенно подходить к вопросам аренды и отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания.

С 25 июля компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Поводом стали допущенные нарушения особых требований, установленных федеральным законом. Тогда Филимонов уточнил, что сеть продолжит работу, но там больше не будет алкогольных напитков.

С марта в Вологодской области действует особый режим продажи спиртного. В будние дни алкоголь в регионе можно купить только с 12.00 до 14.00. В выходные и праздничные дни — с 8.00 до 23.00. Основная цель нововведения — борьба с пьянством и сокращение числа «наливаек».

Георгий Филимонов также хочет ввести в области полный запрет абортов. Такие планы он озвучивал в феврале. С декабря 2023 года в Вологодской области введены штрафы за склонение к прерыванию беременности.

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