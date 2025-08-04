Москву накрыла свинотуча. МЧС предупредило о сильном ливне, граде и грозе

МЧС в Москве предупредило, что сегодня, 4 августа, с 12.00 до конца дня ожидается сильный дождь с грозой.
В министерстве отметили, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. Спасатели рекомендовали автомобилистам не парковать машины под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а пешеходам — обходить рекламные щиты и временные сооружения.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подчеркнул, что пик стихии в Москве ожидается вечером. По его словам, за короткое время может выпасть до 36 мм осадков. Сильные дожди продолжатся до 5 августа. По оценкам синоптиков, за сутки добавится еще около 44 мм.
«На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на 1 кв. м — высокая вероятность подтоплений в низинных формах рельефа», — добавил Тишковец.
Тем временем Москву уже накрыла огромная свинотуча. На это обратил внимание «Двач».