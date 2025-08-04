Москву накрыла свинотуча. МЧС предупредило о сильном ливне, граде и грозе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подчеркнул, что пик стихии в Москве ожидается вечером. По его словам, за короткое время может выпасть до 36 мм осадков. Сильные дожди продолжатся до 5 августа. По оценкам синоптиков, за сутки добавится еще около 44 мм.