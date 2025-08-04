Умер грузинский режиссер Эльдар Шенгелая

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
Фанат погиб на концерте Oasis в Лондоне
В США миниатюрных лошадей научили играть на клавишных, чтобы радовать больных детей и ветеранов
A24 оплатила терапию для съемочной группы, работая над фильмом про кровавые убийства в йогурт-кафе
Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке
Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»
Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад
«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel

Умер грузинский режиссер Эльдар Шенгелая

Фото: Xose Majinere/YouTube

Умер грузинский режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая. Об этом сообщил РБК со ссылкой на фонд Нато Вачнадзе.

Шенгелая скончался в Грузии на 93-м году жизни. По словам его коллеги Кети Долидзе, причиной смерти стала остановка сердца.

«Он в последнее время болел. Он уже был стар. Где‑то год не появлялся на публике. Эльдар умер дома в Тбилиси. Остановилось сердце», — поделилась она.

Кинематографиста могут похоронить в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси, заявил директор некрополя Бадри Кутателадзе. Там уже похоронены его родители Николай Шенгелая и Нато Вачнадзе, а также брат Георгий.

Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси (тогда Тифлис) 26 января 1933 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал сперва на «Мосфильме», а затем на киностудии «Грузия-фильм».

Он поставил такие картины, как «Легенда о ледяном сердце», «Снежная сказка», «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Голубые горы, или Неправдоподобная история». За последнюю Шенгелая получил Государственную премию СССР.

В 1975–1980 годах Шенгелая вел режиссерскую мастерскую в Тбилисском театральном институте имени Руставели. В 1985 году он входил в состав жюри Московского международного кинофестиваля.

Помимо кинематографической деятельности, он вел также политическую. Шенгелая входил в КПСС с 1965 года, был депутатом Верховного Совета Грузинской ССР с 1981 по 1990 год, а позднее четырежды избирался в парламент Грузии.

Расскажите друзьям