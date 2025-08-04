Умер грузинский режиссер Эльдар Шенгелая

Умер грузинский режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая. Об этом сообщил РБК со ссылкой на фонд Нато Вачнадзе.
Шенгелая скончался в Грузии на 93-м году жизни. По словам его коллеги Кети Долидзе, причиной смерти стала остановка сердца.
«Он в последнее время болел. Он уже был стар. Где‑то год не появлялся на публике. Эльдар умер дома в Тбилиси. Остановилось сердце», — поделилась она.
Кинематографиста могут похоронить в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси, заявил директор некрополя Бадри Кутателадзе. Там уже похоронены его родители Николай Шенгелая и Нато Вачнадзе, а также брат Георгий.
Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси (тогда Тифлис) 26 января 1933 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал сперва на «Мосфильме», а затем на киностудии «Грузия-фильм».
Он поставил такие картины, как «Легенда о ледяном сердце», «Снежная сказка», «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Голубые горы, или Неправдоподобная история». За последнюю Шенгелая получил Государственную премию СССР.
В 1975–1980 годах Шенгелая вел режиссерскую мастерскую в Тбилисском театральном институте имени Руставели. В 1985 году он входил в состав жюри Московского международного кинофестиваля.
Помимо кинематографической деятельности, он вел также политическую. Шенгелая входил в КПСС с 1965 года, был депутатом Верховного Совета Грузинской ССР с 1981 по 1990 год, а позднее четырежды избирался в парламент Грузии.