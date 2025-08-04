«Я никогда не занималась бальными танцами, и меня не приглашали на этот кастинг. Я была на „Мосфильме“ в соседнем кабинете на других пробах. Услышала, что рядом проводит кастинг Даня Чащин, и, уже уходя, я заглянула к нему и спросила: „Привет! А что за проект у вас здесь? Есть роль для меня?“ И мне ответили: „Есть! Приходи на кастинг“. И вот я нашла себе педагога по танцам, купила первые в жизни танцевальные туфли и начала тренировки, перед тем как прийти на пробы. И спустя несколько туров меня утвердили! Такой плотной подготовки у меня не было ни на одном проекте!» — делится Анастасия Уколова.