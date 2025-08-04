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Okko и «Среда» начали съемки драмы о танцах «Джайв». В главной роли — Антон Васильев

Фото: Okko

Okko и продюсерская компания «Среда» приступили к съемкам 8-серийного драматического проекта «Джайв». Он расскажет о человеке, который мечтает победить в соревнованиях по бальным танцам. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В центре сюжета — борьба лучших танцоров страны за первое место после ухода бессменных чемпионов по бальной латине с пьедестала. Легендарный тренер Дмитрий Смирнов делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру — парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать — бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки.

Главную роль в проекте получил Антон Васильев. В актерский состав также вошли Анна Снаткина, Давид Сократян и Анастасия Уколова.

Режиссером «Джайва» стал Данил Чащин, а в качестве оператора проекта выступил Эдуард Мошкович. Оба знакомы зрителям по работе над проектами «Улица Шекспира» и «Райцентр».

«Я никогда не занималась бальными танцами, и меня не приглашали на этот кастинг. Я была на „Мосфильме“ в соседнем кабинете на других пробах. Услышала, что рядом проводит кастинг Даня Чащин, и, уже уходя, я заглянула к нему и спросила: „Привет! А что за проект у вас здесь? Есть роль для меня?“ И мне ответили: „Есть! Приходи на кастинг“. И вот я нашла себе педагога по танцам, купила первые в жизни танцевальные туфли и начала тренировки, перед тем как прийти на пробы. И спустя несколько туров меня утвердили! Такой плотной подготовки у меня не было ни на одном проекте!» — делится Анастасия Уколова.

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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko
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© Фото: Okko

Сценарий сериала написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян. Спродюсировали проект Иван Самохвалов, Александр Цекало («Среда»), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko).

«Мне всегда было очень интересно понять, что движет людьми в такой профессии, где никогда и никому не суждено достигнуть ни статуса, ни материального положения, хотя бы отдаленно коррелирующих с затраченными усилиями. Углубившись в материал, я понял одну невероятную вещь. Эти люди умеют делать красиво. И кайфуют от этого. Это очень странно говорить, но им и правда больше ничего не надо. Они выходят на паркет ради этого блеска… не на костюмах, а в глазах», — говорит автор сценария (сценарное агентство «А+») Михаил Шульман.

Съемки «Джайва» пройдут в Москве. Премьера состоится эксклюзивно в Okko.

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