В США миниатюрных лошадей научили играть на клавишных, чтобы радовать больных детей и ветеранов

«Я начала тренировать Перл, чтобы она выполняла разные задания, и тогда меня осенило, как замечательно делиться своей любовью к лошадям и помогать людям, — рассказывает Виктория Нодифф-Нетанель. — Тогда я ничего не знала о службах поддержки с участием животных или зоотерапии. Я просто постепенно начала заниматься со своей единственной лошадью».