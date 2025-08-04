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В США миниатюрных лошадей научили играть на клавишных, чтобы радовать больных детей и ветеранов

Скриншот видео. Фото: @minitherapyhorses

В США миниатюрные лошади-терапевты теперь играют на клавишных и помогают людям, находящимся в больницах. Об этом сообщает People.

Благотворительной деятельностью с участием лошадей-терапевтов занимается бывшая наездница Виктория Нодифф-Нетанель. В 2008 году она основала Mini Therapy Horses вместе со своей миниатюрной лошадью Перл.

«Я начала тренировать Перл, чтобы она выполняла разные задания, и тогда меня осенило, как замечательно делиться своей любовью к лошадям и помогать людям, — рассказывает Виктория Нодифф-Нетанель. — Тогда я ничего не знала о службах поддержки с участием животных или зоотерапии. Я просто постепенно начала заниматься со своей единственной лошадью».

Видео: @minitherapyhorses

Пройдя обучение и получив различные сертификаты, Перл стала первой лошадью-терапевтом организации. Поскольку отец Нодифф-Нетанель был ветераном, она решила, что первым делом хочет посетить местный госпиталь для ветеранов в Калифорнии.

«Мы работали в отделении интенсивной терапии. Многие из ветеранов бездомные, наркозависимые, им нелегко. Лошади оказывают невероятно успокаивающее воздействие. Когда кто‑то обнимает животное, все замолкают. Это помогает людям и животным установить эмоциональную и духовную связь. Такая терапия действительно помогает. Иногда дети и взрослые разговаривают с лошадьми, обнимают или даже плачут вместе с ними», — говорит бывшая наездница.

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© @minitherapyhorses
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© @minitherapyhorses

Всего в организации работают десять специально обученных миниатюрных лошадей. Перед выездом всех лошадей моют, заплетают им косы и подковывают. Каждая умеет маневрировать в ограниченном пространстве, сохранять спокойствие в шумных ситуациях, играть на музыкальных инструментах и адаптироваться к любым условиям.

Помимо еженедельных визитов в госпиталь для ветеранов, животные приходят в детские больницы, полицейские и пожарные участки, школы. Лошади также помогали людям, которые потеряли дома во время недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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