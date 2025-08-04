Фанат погиб на концерте Oasis в Лондоне

На концерте воссоединившейся группы Oasis на стадионе «Уэмбли» в Лондоне погиб мужчина, которому было около 40 лет.
Он упал с верхнего яруса трибун. Инцидент произошел около 22.19, вскоре после начала шоу. Медики и полиция оперативно прибыли на место, но спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте от травм.
«Мы потрясены и опечалены произошедшим. Oasis искренне соболезнуют родным и близким погибшего», — говорится в сообщении участников группы.
Полиция обратилась за помощью к свидетелям трагедии. Правоохранители считают, что падение могли видеть зрители или случайно записать его на видео. Несмотря на случившееся, концерт, запланированный на следующий день, отменять не стали.