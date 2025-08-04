A24 оплатила терапию для съемочной группы, работая над фильмом про кровавые убийства в йогурт-кафе

Жертвами стали 13-летняя Эми Айерс, сестры Дженнифер и Сара Харбисон и 17-летняя Элиза Томас. Их тела были найдены после поджога замурованного магазина йогуртов, где девушки работали. Несмотря на десятилетия расследований и несколько арестов, дело до сих пор не раскрыто.