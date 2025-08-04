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A24 оплатила терапию для съемочной группы, работая над фильмом про кровавые убийства в йогурт-кафе

Фото: A24

Кинокомпания A24 оплатила терапию для съемочной группы во время работы над документалкой про кровавые убийства в йогурт-кафе.

«Убийства в йогурт-кафе» рассказывает об одном из самых ужасающих преступлений в истории Техаса. В 1991 году неизвестный изнасиловал и убил четырех девочек-подростков.

Жертвами стали 13-летняя Эми Айерс, сестры Дженнифер и Сара Харбисон и 17-летняя Элиза Томас. Их тела были найдены после поджога замурованного магазина йогуртов, где девушки работали. Несмотря на десятилетия расследований и несколько арестов, дело до сих пор не раскрыто.

Режиссером сериала выступила Маргарет Браун, к созданию проекта ее подтолкнули бывшие жители Остина, актриса Эмма Стоун и ее супруг Дейв МакКэри. Постановщица провела более трех лет, беседуя с близкими погибших, следователями и журналистами.

В сериале используется архивный материал с допросами подростков, ложно обвиненных в преступлении. Один из них — Роберт Спрингстин, чьи признания, как позже выяснилось, были выбиты под давлением. Он провел годы, ожидая смертной казни, прежде чем был освобожден.

Несмотря на достаточное количество архивных материалов, создатели отказались от использования фото самих жертв. Даже монтажная команда призналась, что просмотр материалов из дела оказал на них глубокое психологическое влияние.

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