Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности

Владелица продуктового магазина в Китае уже 13 лет оставляет свет у торговой точки включенным всю ночь, чтобы людям было легче найти дорогу домой. Об этом сообщает South China Morning Post.
60-летняя Сунь Мэйхуа открыла магазин в старом городе Чанша в провинции Хунань в 2012 году. В первый месяц работы предприятия несколько женщин сказали, что освещение у магазина помогает им чувствовать себя в безопасни, когда они поздно возвращаются домой. С тех пор Сунь никогда не выключает свет.
Женщина также изменила график работы: магазин теперь закрывается в два часа ночи, а некоторых девушек Сунь сама провожает до дома. За это ее прозвали «тетушкой уличного света».
Кроме того, китаянка перенесла стационарный телефон из дома в продуктовый. Владелица торговой точки разрешает пожилым людям и детям бесплатно звонить своим родным. По словам Мэйхуа, в районе живет много пожилых людей без мобильников, и детей, которым не разрешают брать гаджеты в школу.
При этом, женщине приходится каждый год менять телефонную трубку, поскольку та очень быстро изнашивается, но Сунь и не думает отказываться от этой услуги. Местные жители настолько доверяют женщине, что даже оставляют у нее запасные ключи от своих домов.