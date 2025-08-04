Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности

60-летняя Сунь Мэйхуа открыла магазин в старом городе Чанша в провинции Хунань в 2012 году. В первый месяц работы предприятия несколько женщин сказали, что освещение у магазина помогает им чувствовать себя в безопасни, когда они поздно возвращаются домой. С тех пор Сунь никогда не выключает свет.