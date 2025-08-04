Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности

Кота, застрявшего на набережной Фонтанки, спасли
Запрещенную книгу «Гоголь», автограф Михаила Жарова и письмо Бориса Пастернака выставят на аукцион
Том Холланд показал новые кадры из нового фильма о Человеке-пауке
Soulja Boy арестован по подозрению в хранении оружия во время остановки автомобиля в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино вспомнил, как умерший Майкл Мэдсен поддержал его на съемках «Бешеных псов»
Австралию накрыл самый мощный за 35 лет снегопад
«Дайте мне шанс»: Линдсей Лохан устала от комедийных ролей и хочет сниматься в серьезном кино
В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и наладить сон
Дуа Липа получила гражданство Косово указом президента республики
В России появится новый профессиональный праздник ― День артиста
На Камчатке началось извержение вулкана, спавшего с XV века
Правительство Армении выделило 7 млн долларов на концерт Дженнифер Лопес
Умер аккордеонист Флако Хименес, сотрудничавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом
Фильм «Каспер» выпустят в повторный прокат в честь 30-летия картины
Молодая мама из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню Ники Минаж
Том Холланд опубликовал видео со съемочной площадки «Человека-паука» и показал новый костюм
В Петербурге откроют первый ресурсный центр по вопросам аутизма и инклюзии
В Австралии художник нашел в стене маяка послание, которое спрятали более 120 лет назад
В России спрос на гастрономический туризм вырос на 30%
ООН выпустила доклад, где говорится, что никто не читает ее доклады
American Eagle ответили на критику рекламы с участием Сидни Суини
Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни «Лакового мая»
Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли закрыли
Тэрон Эджертон не собирается играть Росомаху в новых «Людях Икс» от Marvel
В Китае заблудившийся дайвер провел пять дней в подводной пещере, питаясь сырой рыбой
В Москве стартовал фестиваль индонезийского кино
Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП стали самыми популярными в 2025 году
Марго Робби может сняться в фильме Тима Бертона «Атака 50-футовой женщины»

Китаянка уже 13 лет не гасит свет у магазина, чтобы женщины ночью чувствовали себя в безопасности

Фото: Donny Jiang/Unplash

Владелица продуктового магазина в Китае уже 13 лет оставляет свет у торговой точки включенным всю ночь, чтобы людям было легче найти дорогу домой. Об этом сообщает South China Morning Post.

60-летняя Сунь Мэйхуа открыла магазин в старом городе Чанша в провинции Хунань в 2012 году. В первый месяц работы предприятия несколько женщин сказали, что освещение у магазина помогает им чувствовать себя в безопасни, когда они поздно возвращаются домой. С тех пор Сунь никогда не выключает свет.

Женщина также изменила график работы: магазин теперь закрывается в два часа ночи, а некоторых девушек Сунь сама провожает до дома. За это ее прозвали «тетушкой уличного света».

Кроме того, китаянка перенесла стационарный телефон из дома в продуктовый. Владелица торговой точки разрешает пожилым людям и детям бесплатно звонить своим родным. По словам Мэйхуа, в районе живет много пожилых людей без мобильников, и детей, которым не разрешают брать гаджеты в школу.

При этом, женщине приходится каждый год менять телефонную трубку, поскольку та очень быстро изнашивается, но Сунь и не думает отказываться от этой услуги. Местные жители настолько доверяют женщине, что даже оставляют у нее запасные ключи от своих домов.

Расскажите друзьям